桃園市長鄭文燦也親自到場探視科技監測儀。（黃婉婷攝）

桃園市新屋、觀音沿海藻礁群長達27公里，為全國生長最完整的藻礁地形，存在時間超過4000年，為遏止不法之徒破壞生態，海洋委員會海巡署北部分署攜手桃園市政府海洋管理處，20日共同為藻礁巡護工作站揭牌，未來將採「嚴查重罰」方式，強制驅離未經許可擅進保護區的民眾。

桃園沿海藻礁從北到南分別為：沙崙藻礁、許厝港藻礁、樹林草漯藻礁、白玉藻礁、大潭藻礁、觀新藻礁，市府依法畫設觀新藻礁生態系野生動物保護區、許厝港重要濕地，共計14.8公里的範圍受到分層保護，若在上述保護區內犯罪者，將依違反野生動物保育法第18條送辦，並加重其刑至3分之1。

今揭牌的藻礁巡護工作站設址於新屋，此處未來將成為海岸巡護隊、環保潛水隊、海洋環保鑑隊的巡察據點，除檢、警、海巡攜手打擊環保犯罪外，也納入保生、永興社區發展協會，將海岸巡察的防護網變得更為織密；一旁的藻礁生態環境教室4月也會開辦「里海學堂」，編纂藻礁通識教材，目標培訓500位藻礁種子教師。

桃園市長鄭文燦也說，現已針對市內11條重點河川出海口採樣檢測水質，及河川上游高污染風險事業進行列管稽查，同時也在新屋溪出海口設置海岸水質監測站，一旦發現水質、水色異常，就能立即追查汙染源，防止不肖業者破壞環境。

(中時 )