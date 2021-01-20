芮特-KY（6514）20日公布2020年財報，經自結2020年第四季營收為1.91億元，表現略優於2020年第三季的1.88億元，然受到匯損影響，單季營業毛利僅4935萬元，拖累毛利率下修至25.84％，低於2020年第三季的29.24％及2019年同期的20.04％，另累計稅後盈餘為1,303萬元、每股稅後盈餘0.44元，表現 雖略優於2020年第三季的EPS0.34元，卻小輸2019年同期的EPS0.48元。

芮特-KY 2020年全年營收7.7億元，年增7％，受惠於營收規模放大，雖然2020年有人民幣升值幅度較大的不利影響，致業外產生匯損達1,810萬元，全年營業毛利仍達到2.16億元，換算全年平均毛利率為28.11％，較2019年的26.03％增加逾2個百分點，創下近四年來的新高，惟累計稅後盈餘為6,269萬元，換算每股稅後盈餘為2.09元，表現仍不若2019年的4.88元。

(工商 )