疫情推動遠距商機，人們消費習慣改變、供應鏈在地化、工廠數位化、自動化大趨勢已然成形，反映在科技業接單暢旺、擴廠加薪上。元大未來關鍵科技ETF研究團隊建議，只要資金行情持續，股市仍最具吸引力，透過ETF布局各國體質優、基本面有支撐的企業，可以提升整體投資組合表現。

勤業眾信《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》中提到，5G技術、雲端運算或是虛擬實境等將繼續為全球產業生態注入新的生機。元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，科技發展日新月異，引領人類生活變革，尤其看好全球5G、AI長期發展趨勢，建議投資人建構完台股部位後，可以適度配置全球科技業ETF。

元大投信說明，從資產配置的角度來看，傳統市值類型ETF，可以協助投資人獲得市場報酬表現，以元大台灣50 ETF（0050）來說，就能反映台股市場報酬。當建立完台股市值類型ETF，掌握了台股報酬表現後，可以考慮適度配置海外部位，包含市值類型或者主題類型ETF，為投資組合加分。

環顧全球主題類型ETF中，首選為各國護國神組成的世界隊，近來最受歡迎的就是科技類型ETF，例如AI、5G主題，以元大投信來說，就已經推出元大全球AIETF（00762），元大全球未來通訊ETF （00861）、元大未來關鍵科技ETF（00876），都是瞄準全球市場優秀的資訊科技相關公司，因為科技產業鏈遍布全球，每個國家強項不同，全球布局的科技ETF才能涵蓋最佳投資機會。

法人建議，隨著台積電股價上漲，市值成長，在0050的占比來到5成左右，對於已經配置0050的投資人，如果還想要增加科技業部位，搭配全球布局的科技主題ETF，才具有分散風險效果。並善用零股交易，定期定額分批布局，既參與投資趨勢，又可降低進場點位的風險。

(工商 )