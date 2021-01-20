太電由監察人國瑞資產管理發動提前至2月6日召開股東臨時會，全面改選7席董事及2席監察人，現任董事長苑竣唐、總經理孫道亨、副董事長鄭超群及董事李超群四大家族，全數改派法人，出任董事及監察人，四大家族董事席次因持股增減而略有調整。

前年國際銅價暴跌，曾跌破5,000美元大關，去年元月國際銅價回升至6,000美元以上，今年初以來，在7,800～8,200美元間遊走。太電去年合併營收210.44億元，年減8.07％，上半年每股虧損從前年同期0.44元縮減為0.14元。太電主管表示，太電目前訂單來自台電、民營企業即接獲離岸風電電力線纜訂單。太電下市後，目前成為公開發行公司，短期內，並無重新上市計畫。

太電指出，太電孫、李、苑及鄭四大家族目前分別出任2席、1席、3席及1席董事，其中有個人，亦有法人擔任董事，兩席監察人分別由鴻群投資、國瑞資產管理擔任。原本今年六月股東會全面改選7席董事及2席監察人，但基於董監事結構及席次要做調整，決定由監察人國瑞資產管理申請，獲准提前至2月6日召開股東臨時會全面改選董監事，並公開收購委託書，這次改選最大特色是全面改由法人出任董事及監察人。依據目前規劃，董事長苑竣唐、總經理孫道亨仍會連任。

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