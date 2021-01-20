柯表態選2024 王世堅：想選總統想到發瘋

台北市長柯文哲日前接受日媒專訪，被問及有無意願參選2024年的台灣總統大選，他鬆口有意角逐，以實現其政策理念。對此，台北市議員王世堅直言，柯文哲現在是想要選總統想到發瘋了。

王世堅認為，對於日本媒體的訪問，柯文哲應該平常心看待，因為日本媒體也會去訪問其他政治領袖，至於對方禮貌性的一些說辭，柯文哲要搞清楚，「尤其日本特別重視禮節」。

王世堅表示，柯文哲要參選總統，「就去走自己的路，宣揚你的好」，但不要造謠、惹事生非，他還以日前柯文哲爆料蔡總統答應日本進口核食一事為例，直言柯P這樣造謠，不僅汙衊蔡總統，還傷害台日關係，「沒有的事情，說得像真的，非常可惡」。

王世堅指出，他發現原來柯文哲現在是在走日本路線，還說他擔任總統後，只要科學檢驗通過、清楚標示產地，就會開放核食。王世堅忍不住直言，可見現柯文哲在為了選總統，已經到了發瘋的地步。

王世堅分析，柯文哲最糟糕的地方，是被已經多數國人看破手腳，講再多話都激不起注意，更要讓大家信任他化支持他選總統。他更砲轟柯文哲，柯文哲沒有中心思想，更沒有核心價值，並指他「忽藍忽綠、忽白忽紅、忽左忽右」這樣飄忽的政治人格，會被民眾看不起。

王世堅批評，柯文哲沒有政治理念和主張，見人說人話，見鬼說鬼話，不要說選總統，光是擔任市長他都覺得已經太離譜。而對於柯文哲說，民調有2成就考慮參選總統，王世堅則酸他，「那叫攪局啦，不叫參選，柯文哲最好認清自己」。

對於柯文哲停辦年貨大街，並將燈會延期舉辦的做法，王世堅則質疑他為何拖拖拉拉。並指出，柯文哲可能還是想藉由大型活動來凝聚人氣、拉升聲量，「對柯文哲來說，不辦、停辦，比死還難過」，並指柯P的市政成績乏善可陳，只好扮演康樂股長，來彰顯他有在做事。

(中時新聞網)