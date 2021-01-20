林口公車轉運完工示意圖，未來將設置9席公車站區及16席電動公車駐車區。（新北市交通局提供／李俊淇新北傳真）

為解決林口通勤問題，新北市交通局計畫在機場捷運A9站北側興闢的林口公車轉運站，由於去年3月遭通報基地範圍內有紅火蟻，依規定須進行6個月以上的紅火蟻防治工作，近日經紅火蟻防治中心確認無紅火蟻蹤跡並解除管制，昨（19）天舉行動土儀式，預定工期為135天，將於5月完工啟用。

林口公車轉運站占地8800平方公尺，將設置9席公車站區及16席電動公車駐車區，著重接駁功能與民眾實用性，除了提供機場捷運轉乘接駁，未來隨著周邊國際媒體園區、林口工一市地重劃區開發，將成為林口地區重要大眾運輸轉運中心。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，轉運站工程設計經專家學者及府內各專責單位多次開會審核設計細項，確保設施合法、交通動線安全無虞。

交通局表示，未來將透過低底盤油電混合公車，將乘客接駁到轉運站後以月台分流，公車將更有效率直上高速公路，而且轉運站旁就是機場捷運A9站，林口地區的民眾亦能利用轉運站輕鬆轉乘機捷，省去塞車之苦。

(中時 )