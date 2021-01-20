台灣高鐵疫情之前因運量持續成長，去年向國際大廠邀標，要再採購12組新車，結果年底卻傳出日商高喊1組列車50億元天價，驚動政府出面協調。台灣高鐵公司今日召開董事會，針對增購第二次招標案決議廢標，主因是日商報價與市場行情差距過大，將重擬採購策略或另洽第三方採購。

台灣高鐵公司綜合考量高鐵現行乘載率狀況，尤其周末及疏運假期、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，規劃採購新列車。採購案自2019年2月啟動，以邀標方式邀請廠商投標，然因投標廠商所提內容未符合需求，2020年2月董事會決議廢標。經重新擬訂採購策略，於2020年8月重新辦理招標，惟仍因價格及文件不符規範等因素，今年1月20日董事會再次決議廢標。

高鐵公司表示，列車增購第二次招標案決議廢標，主因為廠商所報價格與市場行情差距過大，且仍有部分投標文件不符規範要求；董事會討論後決議廢標，同時責成經理部門研議其他可能解決方案，包含研擬未來新採購策略或另洽第三人採購等的可行性，適時提報董事會討論。

對於日商開出天價，到底差距多少倍？高鐵公司僅表示，經公司與廠商2年來多次努力協商，很遺憾兩次招標廠商所提之價格，皆與合理市場行情差距過於巨大。據悉，因雙方簽有保密條款，不便對外說明金額。

2012年間高鐵曾採購4組列車，金額為日幣183億9200萬元，以當時匯率換算為新台幣68億元。

高鐵公司表示，因應新增列車組目前無法完成採購，未來將依據營運計劃及各疏運期間之列車運用需求，持續採取優化班表、強化維修效率等策略，以提升列車運用效率，確保短期內列車運用供給無虞，同時維持服務品質。

(中時 )