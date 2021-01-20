30歲大陸女星李心艾，過去因為擔綱周杰倫電影《天台》女主角而聲名大噪，擁有1/4俄羅斯血統的混血高顏質令人印象深刻。然而李心艾去年9月就因為疑似變胖20公斤，胖到快認不出的擁腫身材引發熱議，今(20日)她更表示要滿足大家好奇心，直接公開真實體重。

李心艾當年來台上郎祖筠表演課，在路上被劉畊宏發掘並介紹給周杰倫，混血高顏質受到周董賞識，讓完全沒有任何演出經驗的李心艾，成為他第2部自導自演電影《天台》女主角。

李心艾去年9月暴肥模樣引熱議。(取自微博)

李心艾因為演出《天台》打響知名度，之後相繼演出了《美人製造》、《錦繡未央》等多部電視劇。不過她出道以來，一直深受易胖體質困擾，去年9月曝光自拍影片，只見李心艾臉蛋明顯發福，身材也大了好幾號，被目測至少胖了20公斤，震驚演藝圈。

李心艾今日公開真實體重，相較去年9月瘦了不少。(取自李心艾微博)

事隔3個多月，身高170公分的李心艾今日更勇敢公開自己真實體重60.55公斤，與大家分享減肥進度，「這次滿足大家的好奇心！體重在此...哭了。」網友也大嘆女明星真的太難了，「60公斤只是正常人的體重罷了，只不過女明星要求更高， 現實看還是大美女加油」。

(中時新聞網)