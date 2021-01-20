意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出一款75V以下低壓工業應用高整合度三相半橋驅動器IC，這是一個節省空間、節能高效的馬達控制解決方案，適用於控制電動自行車、電動工具、泵、風扇、輕型機械、遊戲機和其他設備內的三相無刷馬達。

STDRIVE101內建三個用於驅動外部N溝道MOSFET的半橋驅動器，每個驅動器的最大拉電流和灌電流均為600mA。晶片內部整合自舉二極體和50mA 12V低壓降（Low-Dropout，LDO）穩壓器，可隨時為外部元件供電，並最大程度地減少物料清單成本。整合的比較器配合外部電阻可以偵測電流，MOSFET漏源電壓監控功能可以實現短路保護。

基本安全功能包括內部產生的防止交叉導通的死區時間、過熱關機功能，以及防止MOSFET在低效率或危險環境下運作的高低邊欠壓鎖定（Under-Voltage Lockout，UVLO）。

DT／MODE腳位選擇讓設計人員可以決定使用單獨高邊和低邊訊號，或是單一PWM訊號控制開關二極體，並啟用輸入。待機腳位可讓STDRIVE101進入LDO穩壓器關閉的低功耗模式，在閒置時最大限度節省電能。

(工商 )