依公平交易委員會20日審查通過中華開發金融控股公司擬以公開收購方式轉投資中國人壽普通股10億股（約占其已發行股份21.13％），不禁止雙方結合。目前公開收購中國人壽股權案正在進行中，開發金控已陸續收到投資人參與應賣之申請，請有意參與公開收購之中國人壽股東把握剩餘之收購期間。

開發金控日前經董事會通過公開收購條件，預定之每股收購對價條件為現金新臺幣23.6元，預定收購數量為10億股，約當中國人壽已發行股份之21.13％；最低收購數量為2.37億股，約當中國人壽已發行股份之5％。本次公開收購期間預定自1月8日起至2月2日止。

開發金控表示，本次公開收購若能成功達成預定收購數量，中國人壽將成為開發金控持股過半之子公司，對開發金控之獲利能力、資本使用效率與股東權益報酬率具正面效益。未來開發金控持續進行壽險、商銀、證券及創投／私募股權四大獲利平台之全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化。

(工商 )