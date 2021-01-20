今有共機1架進入西南空域 18:472021/01/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入西南空域示意圖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機進入台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 兩岸經濟進入變動期 蔡英文盼台灣獲得最大利益 桃園宣布取消大學博覽會 關懷據點禁唱歌停共餐 (中時 ) #共機 #空軍 #今有 #進入 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園傳統市場強制戴口罩 一周內開罰 最高可罰1萬5 12:172021/01/20 生活 越南看護感染源找到了 指揮中心：被案838住院醫師傳染 14:262021/01/20 生活 超越血緣完全羈絆 韓國有一種友情叫做IU和劉寅娜 14:292021/01/20 娛樂 嘉義縣黑面琵鷺疑中毒 施打抗毒血清治癒後今野放 14:432021/01/20 生活 確診摩斯員工到麥當勞桃園三民店用餐 今停業消毒 17:432021/01/20 生活 拜登今就任美國總統 將籲團結 04:102021/01/20 國際大事 疫苗採購0進度 陳時中推託廠商生產線出問題 15:262021/01/20 生活 苗栗縣水利處執行後龍汙水處理工程進入第1期2標 14:502021/01/20 生活 美聯邦政府 禁用大陸製無人機 04:102021/01/20 焦點新聞 楊志良搭捷運口罩戴一半 陳時中：不開罰毋須獵巫 14:392021/01/20 生活 IoT貢獻 大摩推工具機工業電腦四強鼎立 11:492021/01/20 財經 政治熱門新聞 韓國瑜重出江湖 名醫：攻下這大位才是好招 - 政治 太陽花占立院沒事 判決結果認同嗎？ 最新網路民調結果一面倒 - 政治 遭罷後又出包 王浩宇貼文惹議 陳學聖轟：消費桃園悲劇 - 政治 【罷捷機率】黃捷罷免穩了？命理師洩天機爆最新預言 - 政治 【小英挺捷】黃捷罷免案 蔡英文表態了：不能坐視不管 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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