唐吉訶德19日正式在台開幕，受到疫情無法出國影響，前往採購的民眾相當踴躍，人潮幾乎將賣場擠爆。(中時新聞網直播畫面)

說好的防疫安全距離呢？直擊唐吉訶德人潮滿滿

日本平行輸入大賣場唐吉訶德19日正式在台開幕，受到疫情無法出國影響，前往採購的民眾相當踴躍，人潮幾乎將賣場擠爆。對此，醫護粉專「美的好朋友」對場內的社交距離表示堪憂，隨著本土疫情日趨嚴重，直呼「不要再擠進去了！」希望民眾可以自律。

部立桃園疫情不斷延燒，指揮中心今（20日）宣布增加1例本土確診個案（案870），為案839之同住家人。對此，指揮中心表示醫療院所內將實施更嚴格的管控，同時也要求各大型活動需有防議配套方案，呼籲民眾出入高風險場所，需盡量保持社焦距離及配戴口罩。

不過，19日甫開幕營業的超人氣24小時日式賣場「唐吉訶德」，卻傳出現場擠爆，到凌晨兩點都還在排隊的可怕人潮。對此，由專業醫護經營的粉專「美的好朋友MedPartner」嚴肅以待，呼籲民眾應該自律，保持社交距離，不要選在開幕期間造訪。

粉專發文表示，「大家真的有覺得社區傳播可能隨時會發生嗎？趕快保持社交距離，人多的地方不要再擠進去了吧！以這種人潮的程度地方政府真的該介入管制一下了。」粉專強調，店家半年內都不會倒，真的不用急著一定要這幾天去。

前台大醫師林氏壁不僅有醫師身份，更是擁有近100萬人追蹤的部落格經營者，常分享日本旅遊消息的他，昨日也發文呼籲民眾「不要去新開幕的店！」表示自己也打算半年後再去，因為現在去人擠人肯定不是好事。

(中時新聞網)