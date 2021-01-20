刑事案件大體相驗通常給人距離感，加上法醫師本於專業對大體的相驗動作，也讓家屬感到冷漠，法務部法醫研究所自今年起推出「建構尊重而有溫度的司法相驗制度」，包括遺體適當遮蔽、相關法律事項一次性告知等措施，讓相驗不再冰冷。

法醫研究所祕書室主任曾信棟表示，「建構尊重而有溫度的司法相驗制度」有「尊重死者、關懷家屬、簡政便民、教育訓練」等四大面向，在措施上，共有遺體適當遮蔽、驗餘臟器火化植葬、遺物安置發還家屬、即報即驗避免家屬久候、製作相驗流程說明書、相關法律事項一次性告知、增發相驗屍體證明書、跨署領取相驗屍體證明書、司法官養成教育及法醫教育訓練等。

曾信棟表示，檢察官率領法醫到殯儀館相驗，過程中有時為了檢驗屍體而剪破死者衣物，就被悲傷家屬質疑「難道不能溫柔一些用脫的嗎？」，同時，相驗過程中，司法警察、殯葬人員進進出出，家屬也多少頗有感觸，所以製作相驗流程說明書、用移動式屏風布簾適當遮蔽大體，讓家屬能了解為什麼要剪衣物，感受被驗的親屬受到尊重。

曾信棟指出，法務部已請廉政機關介入協調，義務告知家屬死者身後的遺產稅、不動產移轉、汽機車過戶處理事宜，也會發給家屬權益告知書、犯罪被害人權益手冊，必要時還會派志工人員去殯儀館示意關懷，讓家屬能感受到法醫相驗大體的同理心。

(中時 )