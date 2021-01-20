聯發科技發布最新5G 旗艦級系統單晶片—天璣1200與天璣1100，採用台積電6奈米先進製程，在5G、AI、拍照、影片、遊戲等全方面的頂級表現，將釋放5G的無限可能，滿足消費者超快速無線連結體驗，為快速增長的5G全球行動市場注入新動力，終端產品將於今年度陸續問市。

聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，去年聯發科技推出天璣1000、800和700三款5G行動晶片系列，在全球市場獲得熱烈回響，協助終端客戶取得銷量和口碑佳績，在5G領域得到了產業合作夥伴和客戶們的高度認可。

徐敬全說，2021年聯發科技將在技術端、產品端、品牌端持續創新及投入，持續成為推動5G發展與創新的全球領先企業，讓天璣系列為5G終端市場開創更多可能，為使用者帶來更卓越、更豐富的使用體驗。」

全新的天璣1200整合聯發科技5G數據機，測試並通過德國萊因（TUV Rheinland）認證，在6大維度、72個應用場景支持高性能5G連網，帶給使用者全方位的高品質5G連網體驗。

邁入5G時代，AI多媒體成為主流應用。天璣1200以強勁的平台性能為基礎，結合聯發科技先進的AI多媒體技術，例如三重曝光的單幀逐行Staggered 4K HDR影像技術，為使用者帶來更豐富的拍照、影像、直播等多媒體創作方式，以及更精緻的行動視覺享受。

聯發科技天璣1200的功能和技術特點包括：

天璣1200採用台積電6奈米先進製程，CPU採用1+3+4的旗艦級三叢架構設計，包含1個主頻高達3.0GHz的Arm Cortex-A78超大核，搭配九核GPU和六核聯發科技APU 3.0，以及雙通道UFS 3.1，平台性能大幅提升。

天璣1200在5G方面保持了持續領先性，可支持獨立（SA）和非獨立（NSA）組網模式、5G雙載波聚合（2CC CA）、動態頻譜共用（DSS）等，內建聯發科技獨家5G UltraSave省電技術，以及5G SA／NSA雙模組網下的雙卡5G待機、雙卡VoNR語音服務等。

天璣1200不僅支持全球5G運營商的Sub-6GHz全頻段和大頻寬，還致力於為使用者打造全景全時的5G無縫連網體驗，推出5G高鐵模式、5G電梯模式等應用模式，透過智慧場景感知、訊號的快速捕捉及追蹤、自動偵測並切換網路，讓終端裝置擁有高效且穩定的5G性能；結合聯發科技5G UltraSave省電技術，帶來更低功耗的5G通訊。

天璣1200搭載聯發科技獨立AI處理器APU 3.0，可充分發揮混合精度優勢，靈活運用整數精度與浮點數精度運算，達到更高的AI能效。結合AI多工調度機制，通過AI降噪、AI曝光、AI物體追蹤等AI技術的高度融合，為使用者帶來「疾速夜拍」和「超級全景夜拍」等拍照新體驗。

天璣1200支援領先的晶片級單幀逐行Staggered 4K HDR影像技術，在使用者錄製4K影片時，對每格畫面進行3次曝光融合處理，讓影片畫質增加40％動態範圍，顯著提升色彩、對比度、及細節。

同時，結合天璣1200的HDR10+影像編碼技術，完整輸出Staggered HDR影音效果，處理過程中影像不經過壓縮還原，保留最佳品質，並可適用於電視、手機、平板等不同終端裝置播放，為消費者帶來驚豔的HDR體驗。

另外，天璣1200支援AI多人即時分割，讓使用者輕鬆打造多人背景替換、多路人移除等電影級拍攝特效，加上多景深智慧對焦、AI串流媒體畫質增強等AI影像技術，為部落客和直播主等帶來更多4K影音創作創新的可能。

天璣1200用AI技術增強影像畫質，通過人工智慧對大量影片進行深度學習，從導演視角對影像畫面進行逐格調校，為SDR片源帶來接近HDR的動態範圍，讓行動終端裝置呈現更精彩的影像。此外，天璣1200支援最高2億像素拍照以及AV1影像格式。

天璣1200搭載了全新升級的聯發科技HyperEngine 3.0遊戲優化引擎，在網路優化引擎、操控優化引擎、智慧負載調控引擎、畫質優化引擎四大核心特性上，帶來了產業領先的創新技術

HyperEngine 3.0再次升級遊戲網路體驗，在5G網路連網下可實現遊戲通話雙卡並行，使用者可以在主卡玩手遊的同時接聽副卡來電，遊戲持續不斷線。超級熱點和高鐵遊戲模式則針對不同的遊戲環境進行網路優化，有效降低遊戲網路延遲。

天璣1200率先支援即將發表的藍牙LE Audio（Bluetooth Low Energy Audio，藍牙低功耗音訊）標準，擴充至雙鏈路音訊串流，帶來比傳統TWS耳機更加穩定及高品質的音訊，並降低20％延遲及功耗，延長耳機的續航力。

對於遊戲玩家而言，HyperEngine 3.0的操控引擎能讓多指觸控時觸控採樣率保持穩定的高影格率。另外，HyperEngine 3.0的智慧負載調控引擎新增遊戲高顯示更新率下省電功能、智慧健康充電、Wi-Fi 6省電模式，旨在平衡性能與功耗、延長續航和電池壽命。

此外，聯發科技HyperEngine布局圖形關鍵技術光線追蹤（Ray Tracing），為遊戲廠商、開發者、終端提供強大的圖形處理能力，為手遊玩家帶來媲美真實的遊戲畫面，引領行動端圖形技術趨勢。

(工商 )