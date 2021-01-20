農曆春節即將到來，是贈禮傳達心意的好時機，大家想好該買什麼禮盒送人了嗎？CAFE!N、舊振南、唐緹、BAC、COLD STONE及星級主廚牛肉麵皆推出伴手禮新品，快來看看以下2021年節禮盒推薦，保證讓收到的家人朋友超滿意。

▍1.CAFE!N 硬咖啡

咖啡控必收這組！最時髦的咖啡品牌「CAFE!N」火熱攜手老字號餅舖「舊振南」，推出莊園濾掛咖啡與鳳梨酥的新年禮盒，光是優雅大氣的方盒外觀就質感破表，鳳梨酥更特別縮小1倍，搭配上獨立春福小紅盒包裝，是兼具品味與潮流的一款。

最時髦的咖啡品牌「CAFE!N」火熱攜手老字號餅舖「舊振南」，推出莊園濾掛咖啡與鳳梨酥的新年禮盒。（圖／楊婕安攝）

鳳梨酥特別縮小1倍，搭配上獨立春福小紅盒包裝，是兼具品味與潮流的一款。（圖／楊婕安攝）

CAFE!N精選來自衣索比亞的咖啡豆，經過中淺焙產生明顯的果酸及花香，讓黑咖啡喝起來帶有熱帶水果、紅酒及莓果香，口感明亮活潑，搭配上嚴選台南關廟鳳梨為底，以「雙面烤」技術製成酥皮的鳳梨酥，奶香濃醇誘人，是不膩口的絕佳組合，超適合過年假期和家人好友團聚坐下來一起享用。

光是優雅大氣的方盒外觀就質感破表，相當值得咖啡控收藏。（圖／品牌提供、楊婕安攝）

▍2.TARTINE唐緹

以超邪惡流芯走紅「Tartine唐緹」，今年特別將招牌的手工餅乾、酥鬆的夾心餅乾，以及口味多元的特色流芯組合成9款新春禮盒，其中綜合餅乾流芯組一次就能品嚐到3種特色甜品，外盒採用應景的紅、金簡約配色，穩重中不失時尚感，是春節人氣必搶款。

綜合餅乾流芯組一次就能品嚐到3種特色甜品，外盒採用應景的紅、金簡約配色，穩重中不失時尚感，是春節人氣必搶款。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

純手工烤製的「夾心餅乾」夾有特調奶油醬與濃郁內餡，有黑糖、草莓、抹茶、焦糖牛奶等4種口味，最推薦焦糖口味，嚴選日本百年老牌特製的焦糖牛奶為原料，奶香濃郁、甜而順喉，酥脆餅皮與奶油醬的組合是奢侈美味。

禮盒中囊括奶皇及全新的波蘿芝麻、波蘿奶酥麻薯等熱銷口味，最誘人的「奶皇」選用宜蘭鹹蛋黃製成金黃色流沙，是內行饕客的摯愛。（圖／品牌提供、楊婕安攝）

最不能錯過的則是招牌的「流芯」！禮盒中囊括奶皇及全新的波蘿芝麻、波蘿奶酥麻薯等熱銷口味，最誘人的「奶皇」選用宜蘭鹹蛋黃製成金黃色流沙，是內行饕客的摯愛，而「波蘿芝麻」以純手工煉奶、日本芝麻醬及鮮奶油製成，搭配餅皮吃得到細膩絲滑的質感，多層次的豐富搭配讓人上癮。

以超邪惡流芯走紅「Tartine唐緹」，今年特別將招牌的手工餅乾、酥鬆的夾心餅乾，以及口味多元的特色流芯組合成多款新春禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.BAC

高人氣巧克力蛋糕品牌「BAC」除了蛋糕必吃，口感酥脆鬆軟的手工曲奇更是默默熱銷的商品！為歡慶牛年的到來，米奇米妮特別打扮成萌牛造型，現身在限定推出的紅色方型鐵盒上，年節氣氛滿分，愛收集BAC米奇造型鐵盒的粉絲絕不能錯過。

高人氣巧克力蛋糕品牌「BAC」除了蛋糕必吃，口感酥脆鬆軟的手工曲奇更是默默熱銷的商品。（圖／楊婕安攝）

「米奇造型手工曲奇-Happy 牛Year」內裝經典楓糖堅果口味餅乾，製作成米奇造型，每口都能嚐到酥脆綜合堅果，是0反式脂肪及蛋奶素的輕負擔曲奇，絕對是今年年節親友聚會最合適的伴手禮。

為歡慶牛年的到來，米奇米妮特別打扮成萌牛造型，現身在限定推出的紅色方型鐵盒上，年節氣氛滿分。（圖／楊婕安攝）

▍4.COLD STONE

想甜甜慶新年，絕對不能錯過最吸睛的年節冰品！COLD STONE重磅聯名慵懶的「蛋黃哥」，推出推出象徵圓滿幸福的冰淇淋大福禮盒，這款「蛋黃哥福氣禮盒」有著可愛蛋黃哥造型，加上療癒實用的雙面保冷袋，吸睛指數爆表，堪稱最療癒系新春商品。

COLD STONE重磅聯名慵懶的「蛋黃哥」，推出推出象徵圓滿幸福的冰淇淋大福禮盒。（圖／品牌提供）

冰淇淋大福特別融合蛋黃哥的限定元素，外層是100%Q彈的水晶麻糬皮，飽滿包進超人氣草莓冰淇淋，慵懶黃色則是芒果冰淇淋，一次就能吃到2種風味，可愛又好吃，給人視覺與味覺的雙重享受。

冰淇淋大福特別融合蛋黃哥的限定元素，外層是100%Q彈的水晶麻糬皮，飽滿包進超人氣草莓冰淇淋，慵懶黃色則是芒果冰淇淋，一次就能吃到2種風味。（圖／品牌提供）

▍5.星級主廚牛肉麵

最時尚的牛肉麵來了！「PChomeX 家好選物」今年攜手米其林星級主廚楊光宗推出2款「星級主廚牛肉麵」，擁有大氣的黑白及黑紅簡約包裝，是旅英時裝品牌 APUJAN 團隊操刀設計的作品，完美相襯牛肉麵的復古氛圍，一推出隨即受到高度關注。

「星級主廚牛肉麵」擁有大氣的黑白及黑紅簡約包裝，完美相襯牛肉麵的復古氛圍。（圖／品牌提供）

「紅燒牛肉拌麵」傳承自宣一宴中最具精神表徵的紅燒牛肉，主廚遵循小火煨煮的技巧，將牛筋膠質釋放至鍋中，層層包覆油亮的紅燒牛肉，體現出肉質的鮮甜軟嫩，僅以醬油與少許豆瓣調味烘托其美味，再搭配口感彈韌的寬麵，品嚐起來層次豐富、口齒留香，完美詮釋傳統杭州紅燒製法；「清湯牛小排麵」則選用美國帶骨牛小排、牛肋骨，加入鮮甜蔬果食材熬肉湯，整體口感滑順清爽，伴隨濃郁的牛肉香氣，搭配細麵再適合不過。

「清湯牛小排麵」則選用美國帶骨牛小排、牛肋骨，加入鮮甜蔬果食材熬肉湯，整體口感滑順清爽，伴隨濃郁的牛肉香氣，搭配細麵再適合不過。（圖／品牌提供）

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜ 星級主廚牛肉麵「紅燒牛肉拌麵」禮盒*2

★活動時間 ｜ 即日起-1/27

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)