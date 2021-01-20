全台農漁會選舉將屆，雲林縣警察局長朱宗泰為淨化選前治安，將「查賄制暴」列為首要重點工作，20日率領刑警大隊大隊長、轄區6個分局分局長及偵查隊長宣示行政中立，一旦發現賄選情事，將立即報請雲林地檢署指揮偵辦，避免偵辦過程淪為競選對手攻擊來源。

農會選舉本月11日至15日受理登記，2月21日將選出農會代表與小組長，隨後各鄉鎮自行擇日召開代表大會再產生理監事會，並於3月14日前完成總幹事遴聘，據了解，雲林縣20鄉鎮市農會總幹事遴選，多數為同額競選，選情較為單純，但仍有7鄉鎮競爭激烈，被列為1級戰區。

為激勵民眾參與查賄，高檢署今年祭出200萬高額檢舉獎金，只要起訴不必等到判刑，就有獎金可領，雲林縣警察局為更方便民眾提供情資，提供多元管道設置檢舉電話專線與檢舉信箱，並將檢舉科技化，只要連結雲林縣警察局QRCode即可進入檢舉專區，檢舉過程完全保密。

朱宗泰表示，打擊不法、淨化選舉治安是警局最重要的責任，除要求警察同仁戮力從公，並再次強調查察賄選不分黨派且絕不手軟，對檢舉人資料絕對保密，秉持「公正、嚴密、迅速」查賄準則，杜絕賄選、暴力及假訊息介入農漁會選舉，營造安心、安全、安定的生活環境。

(中時 )