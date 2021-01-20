高雄建商2020年申報開工的案量約1,210.95億元，年增約5.11％，連續3年申報開工都逾千億元，累計2019年和2020年的2年之間，共有21,140戶新屋推出，仍以2房和2房為主，共有16,798戶，占比近80％。
高雄不動產開發公會統計指出，不包括仁武區和橋頭區這2個推案主力區域，2020年申報開工的推案量約1,210.95億元，比2019年的1,152.03億元，年增約5.11％。
這也是在2017年量縮到527.68億元之後，從2018年開始，連續3年推案破千億元，2018年案量約1,023.26億元、2019年約1,152.03億元、2020年約1,210.95億元。
公會統計指出，無論是2019年或2020年，推出的建案仍是2房和3房的首購小宅居多數，2019年首購小宅約7,665戶，2020年約9,133戶，合計2年推出小宅約16,798戶，占2年總戶數21,140戶的比例約79.46％。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。