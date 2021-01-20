高雄建商2020年申報開工的案量約1,210.95億元，年增約5.11％，連續3年申報開工都逾千億元，累計2019年和2020年的2年之間，共有21,140戶新屋推出，仍以2房和2房為主，共有16,798戶，占比近80％。

高雄不動產開發公會統計指出，不包括仁武區和橋頭區這2個推案主力區域，2020年申報開工的推案量約1,210.95億元，比2019年的1,152.03億元，年增約5.11％。

這也是在2017年量縮到527.68億元之後，從2018年開始，連續3年推案破千億元，2018年案量約1,023.26億元、2019年約1,152.03億元、2020年約1,210.95億元。

公會統計指出，無論是2019年或2020年，推出的建案仍是2房和3房的首購小宅居多數，2019年首購小宅約7,665戶，2020年約9,133戶，合計2年推出小宅約16,798戶，占2年總戶數21,140戶的比例約79.46％。

(工商 )