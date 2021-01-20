屏東綵燈節試燈。(林和生攝)

屏東綵燈節試燈。(林和生攝)

屏東綵燈節試燈。(林和生攝)

國內新冠肺炎疫情持續延燒，考量一年一度屏東綵燈節屬於市區春節生活場域，因此決定如期舉行，今年以「繁花盛艷」為主題，20日晚間試燈，吸引不少路過民眾搶拍，將萬年溪畔打造成為夜間花園，也讓賞燈者感受濃濃過年氛圍。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，屏東綵燈節在燈飾部分，因為是沿萬年溪擺設，屬屏東春節生活場域的一部分，活動期間仍然維持點亮，但包括音樂晚會及文創市集，只能忍痛停辦。

今年綵燈節邀請20位優秀國內外藝術家，其中3位是來自日本藝術家，另有6位屏東在地藝術家，分別以各自熟悉領域，將花朵盛開樣貌，從設計、發想，透過不同媒材轉換成藝術燈飾，同時以繪本敘事性，由內而外訴說在地文化之美，將萬年溪河畔打造成一本大型立體繪本。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，今年特別製作牛年應景小提燈，同樣以「花卉」為設計元素，並選用元寶等喜氣意象與可愛的小牛一同呈現；此外小提燈用窗花概念做成鏤空，裝上燈飾後，宛如夜間綻放朵朵燈花，成為路旁行走小燈飾。

鄞鳳蘭表示，活動將於22日點燈，持續亮燈至3月1日止、共展出39天，每晚5時30分至晚間10時，在屏東市勝利東路至民生路段的萬年溪畔嬌豔綻放，會陪伴大家一起度過農曆春節。

(中時 )