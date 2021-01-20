香港男神古天樂以模特兒身分出道後轉型演員，在1995年版本的古裝劇《神鵰俠侶》中飾演「楊過」，因為該劇熱播，成功在亞洲圈粉無數；古天樂平日作風低調，顯少曝光私事和家人，連熱心在公益上也不張揚，近期有網友挖出古天樂過去照片，罕見看到他的母親，另外他買豪宅給父母一起生活，孝順事跡被讚爆。

古天樂出道超過20年，多年來他只有在剛入行時，分享過成長經歷，還有在2002年發行過自傳《尋樂記》，有提及少年時期交友不慎，曾被判入懲教署勵敬懲教所服刑22個月；但後來就不太在螢光幕前聊私事，所以對於外界來說他總帶著神秘面紗。

近期有網友挖出古天樂過去照片，罕見看到他的母親，另外他買豪宅給父母一起生活，孝順事跡被讚爆。(圖/ 摘自微博)

因此日前有網友整理出古天樂歷年來的照片和傳奇故事，其中一張舊照是他和母親的合照，他的母親年輕時穿著時髦，他童年時的五官和母親也幾乎像是複製貼上，白白胖胖又調皮的模樣，讓粉絲看了很驚喜。

另外古天樂的孝順事跡也被挖出，一家人原本的住處沒有很豪華，但他進入演藝圈大紅大紫後，直接在貝沙灣買了一棟豪宅和父母同住，儘管現在他已經50歲，還是跟父母住一起盡孝；他平時各種花費都以家人為優先，據說他曾想買遊艇，只為了讓母親和朋友在過節時，能在維多利亞港上看煙火。

從古天樂的微博也能發現，他意識到家庭的重要，所以不管工作再忙碌，都會抽時間陪父母，或者帶他們出遊，是香港演藝圈數一數二的孝子。

(中時新聞網)