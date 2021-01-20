衛福部立桃園醫院群聚感染爆不停，9天已有10名相關人士染疫，不僅院內清空，指揮中心也成立前進指揮所，國防部昨晚(19日)公告官兵避免前往桃園後，今天澎湖縣長賴峰偉也開第一槍，宣布縣府員工若非必要，停止前往台灣本島洽公。

賴峰偉臉書全文：

#即日起縣府員工暫緩至台灣出差

最近9天，國內新增10例新冠肺炎本土確診病例。由於確診者足跡集中在桃園一帶，且正處於疫情關鍵期，為降低染疫風險，因此我宣布，即日起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，另除非必要，否則暫停至台灣本島洽公。

此外，我呼籲鄉親多使用在地醫療，減少赴台就醫。目前澎湖醫療能量已大幅提升，醫療設備與台灣本島醫學中心同步，多數病症在澎湖都能獲得良好治療，這段期間避免到台灣就醫，可避免接觸感染源。

澎湖「零確診」得來不易，大家應加強遵守防疫規範，勤洗手，戴口罩，避免前往人潮群聚場所，共同守護澎湖家園。

#桃園加油

#台灣平安

#即日起縣府員工暫緩至台灣出差 最近9天，國內新增10例新冠肺炎本土確診病例。由於確診者足跡集中在桃園一帶，且正處於疫情關鍵期，為降低染疫風險，因此我宣布，即日起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，另除非必要，否則暫停至台灣本島洽公。 ... 由賴峰偉發佈於 2021年1月20日 星期三

(中時新聞網)