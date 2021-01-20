股市持續上揚，加上資金行情帶動下，台北超豪宅穩步去化，去年12月「潤泰敦峰」、「琢白」高樓層都有單價突破220萬元的交易，累計去年總共有九個豪宅社區、26件交易單價站上每坪200萬元大關，其中又以「潤泰敦峰」有八件最多，成為200萬俱樂部豪宅中，成交量最大的豪宅社區。

最新實價登錄顯示，「潤泰敦峰」23樓頂樓戶去年12月以總價約3.42億元出售，單價每坪222.2萬元，在同社區中僅次於1樓具庭院空間的每坪239萬、230萬元，及另一戶頂樓戶每坪225.4萬元，目前已揭露的十戶交易中，除了四、五樓低樓層單價每坪176萬、172萬元外，其餘八戶全數站上每坪200萬元大關，總成交金額達23.3億元。

信義計畫區豪宅「琢白」26樓戶別，去年底也以總價約5.84億元、每坪220.9萬元出售，去年「琢白」五戶實價交易中，單價均站上200萬大關。

近二、三年來，過去大量推出的新建超豪宅完工後穩步去化，去年登上200萬俱樂部的九座豪宅中，就有六座屬於這一波完工，屋齡一、二年的新世代超豪宅，除了「潤泰敦峰」與「琢白」外，還包括「信義聯勤one park」、「聯合大於」、「華固名鑄」、「冠德信義」，此外，「西華富邦」、「文心信義」則屬屋齡約五、六年的豪宅，中古豪宅「帝寶」屋齡雖已達15年，不過去年底成交價仍達每坪259.2萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年單價逾200萬元的豪宅交易已實價揭露約有26件，略不如2019年的34件，雖尚未全數實價揭露，但也反應了新建豪宅隨著銷售去化，建商第一手可售的供給量減少，以及影響全球經濟，國際局勢仍有隱憂，富豪資產配置趨向保守。

(工商 )