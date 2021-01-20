為了完成不火化遺體的遺願，竟將無辜的人活活燒死，大陸廣東一名黃姓男子，2017年2月因為癌症病逝，生前曾說過要土葬，不過黃男過世後，家人卻堅持要火葬，黃男弟弟為了哥哥遺願，找人誘騙一名弱智男，將他灌醉後封死在棺材裡，最後被活活燒死。

黃男弟弟在哥哥過世後，就想出掉包遺體的計畫，黃弟透過朋友介紹，認識戴姓男子、溫姓男子以及黃姓男子，一起幫忙找人替代火葬，2017年3月1日，黃男開車經過陸豐市，看見一名智力障礙的林姓男子，在路邊撿垃圾，隨即鎖定掉包人選。

黃男將林男騙上車後，買一瓶白酒將他灌醉，等到林男喝到爛醉，直接把林男鎖進棺材，還用4顆釘子牢牢釘死，隔天黃男向黃弟收取費用9萬元人民幣，3月3日家屬不疑有他，將棺材送到殯儀館火化，而原本癌逝的黃男，則被送往河東鎮土葬。

林男被活活燒死的事件仍曝光，2020年9月，黃男犯下故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，並終身褫奪公權；至於違法所得9萬元人民幣，必須上繳國庫；黃男不服判決提上訴，不過去年12月15日，廣東省高院駁回上訴，維持原判。

(中時新聞網)