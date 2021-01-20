因應建造成本上升，保護元件廠興勤（2428）董事會決議，追加高雄楠梓三廠廠房投資額，估從7.32億元攀升至10億元，相當於追加37％的硬體架構投資額。

興勤接單能見度已達今年中，為目前為止景氣能見度最高的被動元件廠，高雄楠梓三廠的建廠進度也依照預期，不過興勤20日公告表示，因今年度人工及原物料費用上漲，致建築成本增加，董事會決議通過追加預算新台幣2.67億元，合計新台幣10億元，與原先規劃的投資額7.32億元相較，興勤相當於追加37％的投資額。

新廠投入量產的時程不變，並納入各類生產線，在新廠導入量產之前，興勤其餘四座廠將透過去瓶頸方式，同步擴產。此外，由於疫情捲土重來，興勤各個子公司加緊趕工、準備庫存，以因應年後的需求。

近來由於原物料價格大漲，特別是興勤的產品與銀價高度相關，銀價持續上揚，興勤因此針對虧損的規格調整價格，幅度不一，且因為日廠沒有調漲，因此此次價格調漲就只是因為原物料價格上漲無法因應，也不是全規格的價格調漲。

(工商 )