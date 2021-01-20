日本政府今天宣布，已跟美國輝瑞大藥廠正式簽約，將在今年內購得可供7200萬人施打的約1億4400萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗。政府希望能在今年上半年前讓大多數日本民眾施打。

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動大臣田村憲久今天宣布，已正式與輝瑞（Pfizer）簽訂契約，將在今年內購得可供7200萬人施打的1億4400萬劑輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

田村晚間受訪時說，以疫苗取得日本政府批准為前提，在今年內獲得大約1億4400萬劑疫苗的內容，已跟輝瑞正式完成簽約。

田村指出，將會持續跟輝瑞合作，致力讓疫苗能順利施打，「已請輝瑞在今年上半年前，能提供盡量讓多數人施打的疫苗數量」。

輝瑞藥廠去年12月18日表示，已向厚生勞動省提出批准申請，並希望能適用大幅簡化審查的「特例批准」。輝瑞是第一家在日本國內提出批准申請的藥廠。

所謂「特例批准」指的是大幅簡化原本需耗時約一年的醫藥品審查手續，且盡可能早日批准的制度。

田村當時就表示，日本會在確實檢視資料後決定該怎麼做，「因為是最優先課題，將最優先進行審查」。

根據過去日媒報導，輝瑞已與厚生勞動省達成基本協議，到2021年6月底止，將提供日本6000萬人份的疫苗（每人施打2劑、共1億2000萬劑）；今天公布的正式簽約疫苗數量，是今年內取得1億4400萬劑。

(中央社)