男童返家後，第一件事是透過監視器向母親報喜，自己考試得到97分。(圖翻攝自現代快報)

大陸江蘇連雲港市一名7歲男童，返家後開心地揮舞考卷，對著監視器鏡頭向母親報喜，沒有馬上得到回應，男童便乖乖在書桌上寫起作業。(圖翻攝自現代快報)

「媽，我考了97分！」大陸江蘇連雲港市，一名就讀小學一年級的男童，近日返家時，開心地向監視器那頭的母親報喜，表示自己考試拿下了97的高分，不過，母親卻無法即時回應、給予鼓勵，男童下秒顯得有些失落，揪心畫面曝光後，讓大批網友心疼，影片播放次數更是高達2億次。

男童開心報喜後，沒能馬上得到母親回應，又再次呼換母親，不過仍沒有得到任何回應，隨後男童便默默走回位置，開始寫起作業，母親事後看到影片，相當自責，便立刻返家向兒子道歉。

綜合陸媒報導，這段揪心影片是由男童母親上傳，母親受訪時表示，會在家安裝監視器，因為是她一人獨自撫養兒子，由於單親家庭的因素，她必須外出工作賺錢，無法時時刻刻陪伴孩子，加上考量到安全問題，只能透過監視器，來關心孩子返家後的狀況。

男童母親接著表示，今年7歲的兒子，非常乖巧懂事，除了放學回家後主動完成作業，還會幫忙分擔家務，6歲開始便自己用洗衣機洗衣服，7歲開始幫忙做飯、洗碗。讓她感到相當欣慰。而她會看到這段影片，是因為當時手機沒電，無法使用監視器APP觀看兒子是否平安到家，她事後利用「回放」功能才看到這一幕畫面。

影片曝光後引起相當大的迴響，播放次數更高達2億，此外，不少網友想透過金錢、物資來幫助母子兩人，不過男童母親則婉拒，並表示，會發布影片的初衷，是想記錄生活，並告訴自己遇到任何困難都不要消極，「感謝每一個心疼兒子的人，雖然經歷了很多挫折，但對未來，我們母子兩人都會充滿樂觀和希望去面對」。

(中時新聞網)