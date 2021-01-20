有一種音樂會，是聽的時候不需要正襟危坐，還可安心入睡，一睡8小時。在德國出生的英國作曲家馬克斯．李希特，為了探討睡眠和意識之間的關聯，創作作品《舒眠曲》，演出特色之一是現場觀眾必須在台下入睡，被音樂包圍，推出後，不只台下觀眾感覺新穎，同時還帶給樂手特別的感受。

李希特表示，音樂脫離不了社會，和社會與文化息息相關，「音樂是我們與社會和文化對話的一部分，加入睡眠這一環，是想實驗音樂表演可能的形式。」

資深樂評人林芳宜觀察，李希特有扎實的作曲訓練，「他選擇了如同回到母親子宮的頻率作曲，這些音高聽起來很簡單，但這樣的選擇，是非常當代的寫作技巧，他有意識地選擇素材，並達成他想要的目標。」

近期上映的紀錄片《李希特舒眠曲》記錄了現場演出過程，觀眾真的在台下，躺在床上入睡，被現場演奏8小時的音樂包圍，林芳宜表示，這部作品的特點之一，在於現場觀眾同樣是作品的一部分，「在公眾下睡覺、失眠，是一種奇妙的體驗，旁邊還有陌生人，我思考，假如我是台下的觀眾，應該要整個晚上醒著，還是如常地睡著？」

林芳宜表示，無形的聲音和觀眾的睡眠意識，以及台上樂手的現場演奏，相互連結，成為獨一無二的表演，「這也啟發大眾，原來日常生活中習以為常的失眠與睡眠，可成為創作素材的一環。」

(中時 )