南門市場老字號名店 億長御坊以經典化作味覺魔術師。（北市市場處提供／吳康瑋台北傳真）

美食人人愛，曾經吸引數十家新聞電視台來進行專題採訪，同時也是郭台銘婚宴指定菜餚，並連續多年蟬連臺北市市場節「天下第一攤」的億長御坊，是南門市場裡的指標美食名攤，也是饕客絕不可錯過的美食攤。

億長御坊創立至今已半世紀，老字號招牌在熟食界享譽已久，也是政商名流及老饕一族的不二選擇。堅持手工現作，美食佳餚一道道，最知名的包括東坡肉、一品佛跳牆、蔥燒黑玉刺參等膾炙人口，其中東坡肉是陳年老滷汁燉煮6小時而成，曾獲臺北市政府傳統美食比賽首獎。不吃遺憾、好吃到爆的珍珠丸子、富貴雙方、荷葉排骨及蒽燒鯽魚等，一道道美味料理，集數十年美食料理經驗，征服無數饕客挑剔的嘴。

億長御坊老闆娘朱億長因媽媽病故，7歲就開始打理全家三餐的重責大任。年紀小小的她沒被命運打倒反而勤學料理，在外省長輩家精進廚藝，學會許多上海菜料理技術，也打開她對美食的視野。

後來歷經父親過世，老闆娘承接父親留下的生意，剛開始五榖雜糧和水果生意不如預期，於是決定隨興趣發揮，以自己的拿手廚藝葱燒鲫魚、雪菜百頁、紅燒豆包和湖州粽子等江浙和湖南熟食饗客，也展開新事業。

79年來到熟悉的南門市場，創立「億長御坊」品牌，打響名號，以熟食和湖南粽聞名，這次她以美味在市場站穩腳跟，成為這裡最夯的美食名攤之一。

「手工現做，堅持用最好的食材，絕不添加防腐劑。」這是老闆娘一路走來始終不變的經營原則，以億長御坊鼎鼎有名的湖州粽為例，不僅選用驗證合格的臺灣圓糯米和長糯米，內餡豬肉有履歷證明，連醬油都堅持非基改黃豆釀造，而綑紮粽子的棉線也全部都必須取得檢驗證明才使用，甚至粽葉在用刷子兩面仔細清洗乾淨後，還要經過生菌檢驗，從裡到外層層把關，做到滴水不漏。

多年來這裡一直維持獨門的好味道，其中正宗上海雞湯 、一品佛跳牆、荷葉排骨、蔥燒蝦卵烏參、蔥爆鯽魚、鹹水豬腳、剁椒魚頭、原味心太軟和芋泥心太軟等「功夫菜」人氣居高不下；另外，冰糖糯米藕、翡翠椒牛肉絲、乾煸四季豆、東坡肉和醬肘子等招牌菜，也都一直擁有大批的忠實饕客。109年億長御坊毫無意外獲得經濟部樂活名攤5星認證，當之無愧。

(中時 )