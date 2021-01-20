高雄市美濃區一名32歲羅姓男子，因積欠地下錢莊債務，年關將近遭到討債，被逼的走投無路，竟趁阿姨午睡之際，偷走阿姨農會存摺及印章，盜領48萬元還賭債，由於羅嫌開車違停，警方以車追人，一舉逮獲羅嫌。

警方表示，美濃卓姓婦人日前午休起床，發現桌上的農會存摺及印章不見，懷疑遭人偷竊，立即向警方報案，員警接獲報案後，調閱農會監視器，發現提領婦人存款的是32歲羅姓男子，欲前往羅嫌住宅逮人，見羅嫌開車違停在郵局前方，隨即前往郵局順利將人逮捕。

羅嫌坦承犯案，供稱積欠地下錢莊債務，被逼的走投無路，才趁阿姨熟睡時，下手偷走存摺及印章盜領阿姨存款48萬元，有一半已拿去還賭債，10萬元放至自己戶頭，剩下現金放在身邊留用。

警方通知盧姓婦人至所指認，盧婦驚覺犯嫌竟是自己最熟識的姪子，於是向警方表示不願提告也不追究，但竊盜是屬公訴罪，警方全案調查完後仍依竊盜罪嫌移送法辦；婦人除了感到失望，對於警方積極偵辦查獲竊嫌並迅速追回自己的辛苦錢，表示感激。

(中時 )