中國國家能源局公布2020年太陽能發電新增裝機數據48.2GW，創近三年新高；扣除前三季太陽能新增裝機數據18.7GW，意味第四季安裝量達29.5GW。分析師指出，中國太陽能行業新增裝機已連續8年位居全球第一，未來5年還要繼續爆發式增長。EVA三雄台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）均有擴產計畫，營運加分推進。

台塑指出，第一季除2月農曆春節長假外，1月及3月為鞋材需求旺季，加上中國封裝膜級仍供不應求，多家下游客戶過年期間不停工，預期EVA發泡料及電纜料需求及價格可望維持平穩。

台聚認為，中國第一季有30萬噸EVA產能投產，供需失衡的價格暴衝將逐漸回復正常。不過，因太陽能發電成本下降，綠能已成全球趨勢，預期太陽能封裝膜級EVA需求將持續成長，且客戶還會持續擴產，也要求增加供應；上半年EVA需求可望持穩。

根據中國「碳達峰」和「碳中和」目標，一般預計「十四五」期間中國國內年均新增太陽能裝機規模可達70GW，樂觀預計規模將達90GW，大幅超出業內預期年均50GW以上，有助太陽能EVA長期需求蓄勢躍進。

為此，台塑投資4千萬美元，啟動大陸寧波EVA廠去瓶頸增加年產2.8萬噸，EVA總年產提高至10萬噸，預估2022年12月完工。

台聚近年逐漸擴大PV光伏膜用料及高端發泡用料市場。大陸古雷一貫投資已完成低壓製程設備裝置，EVA項目採取具大量製造、成本優勢高壓管式法，預計產能開出時間落在下半年。

(工商 )