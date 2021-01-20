根據北市最新實價資料顯示，南京復興商圈的三角窗「揚昇金融大樓」，14樓以每坪115.4萬元轉手，創下該棟辦公大樓的新高價，台北市辦公室漲勢並未停歇，除了A辦大樓租售價格盤堅外，大面積、高土地持分、主幹道上與近捷運的舊辦公大樓，也展開一波補漲行情。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，南京東路上辦公室林立，因為有許多金融機構進駐，過去素有台北華爾街的稱號，不過隨建築物逐漸老舊，加上商圈轉移至信義計畫區與新興的內科園區，這些區域的老舊辦公大樓也沉寂一陣子，不過隨A辦大樓的租金與房價走揚，加上舊辦大樓也興起一波危老與都更的改建潮，北市的老舊辦公大樓也展開一波補漲行情。 此次實價揭露南京復興三角窗的辦公大樓揚昇金融大樓，由開發商以5.36億元取得14樓，由於地段甚佳，短期可自用或收租，長期也有機會與其它所有權人一同改建，另外像是1月以92.8億元成交開發金總部大樓，地價單坪也高達1,229萬元，另外南京敦化商圈還有富邦人壽以268億元買下王朝酒店，華固也在區域內整合老舊辦大樓推出豪宅個案，商圈內的商用大樓交投熱絡。

根據信義全球資產公司統計，未來7年內敦化南北路沿線辦公商圈將陸續共有至少9萬坪辦公面積釋出，擬興建或都更的商辦大樓有9棟，地標型頂級A辦焦點將重返敦北敦南，加上復甦的台北華爾街南京東路辦公商圈，兩者將成為北市未來重要的十字辦公軸帶。

(工商 )