英國發現的新冠病毒變異株入侵北京！北京大興區2例本地確診病例採到的病毒，為英國發現的新冠病毒變異株，感染來源初步判斷為境外輸入。

今天（20日）北京市召開第215場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，1月19日，市疾控中心對1月17日大興區報告2例本地確診病例的新冠病毒樣本，進行了全基因組測序和分析。

龐星火表示，結果顯示，2例病例病毒均屬於L基因型歐洲家系分支1（B.1.1.7），為同一傳播鏈。該病毒與北京市既往報告的本地病例和境外輸入病例的病毒不存在基因關聯性，與近期國內其他省份本地病例的病毒不存在基因關聯性，與英國發現的新冠病毒變異株高度同源。

龐星火表示，經中國疾控中心複核，認為2例確診病例病毒為英國發現的新冠病毒變異株，感染來源初步判斷為境外輸入。

對大興等地區後續發生病例間的流行病學關聯，還將進一步調查和論證，以明確病例間的代際關係。目前大興區局部聚集性疫情的溯源工作正在抓緊進行中。

(中時 )