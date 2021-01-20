繼國軍之後，澎湖也開縣市政府第一槍，要求盡量不要到桃園洽公，桃園市政府新聞處長詹賀舜對此表示，桃園位處國門之都，承擔比其他縣市更大的風險，防疫旅館也一直照顧澎金馬等自國外返台、無法直接搭國內線返鄉的離島居民，目前仍有6名澎湖鄉親在桃園隔離中，未來仍會秉持各縣市合作抗疫的立場，不會因為澎湖縣政府的決定而有任何改變。

詹賀舜表示，桃園市在國境、醫院及社區三層防護網，都承擔比其他縣市更大的風險，桃園市的4個集中檢疫所以及11家責任醫院隔離病房，是目前使用率最高的，全台確診病患有超過2成在桃園市的醫院收治。

詹賀舜特別提到，桃園市防疫旅館，也服務澎湖、金門、馬祖三個離島及路程較遠的的民眾，主要是因為中央防疫指揮中心規定，離島鄉親從國外回來，不能直接搭乘國內線，必須完成14天隔離，因此在各縣市只限本地人時，桃園市的防疫旅館，從未拒絕、甚至一直敞開大門歡迎讓離島居民及路程較遠的縣市如屏東縣鄉親入住。

詹賀舜說，以今年一月份統計，澎湖回國的鄉親，就有9位住在桃園市的防疫旅館，目前尚有6位在隔離中。桃園市長鄭文燦則表示，桃園仍持續秉持各縣市共同抗疫的精神，繼續轉介離島居民在桃園市防疫旅館隔離，不會因為澎湖縣政府的決定而有任何改變。

(中時 )