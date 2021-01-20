Sandy（吳姍儒）跟隨爸爸吳宗憲腳步進入演藝圈，一起主持《小明星大跟班》成為有史以來第一對共同獲得金鐘獎的父女檔，今（20日）Sandy在社群網站Po出工作照，難得解放自己也驚呼大尺度，連吳宗憲也看傻被釣出：「爸爸有說可以嗎？」

照片中，Sandy紮起高馬尾，穿著平口黑色上衣，雖然還有搭配厚外套，但微微拉下外套的造型，讓她大秀香肩、鎖骨，尤其衣服的低胸設計露出深邃事業線，使得豐滿北半球呼之欲出，一身黑的妝扮，讓Sandy性感中又不失帥氣，辣度更是破表。

Sandy難得性感解放深溝。（圖／翻攝自IG）

Sandy自己也笑稱尺度越來越大。（圖／翻攝自IG）

Sandy曬出一系列辣照的同時也坦言：「最近不知為何找上門的工作尺度越來越大」，並表示還在思考廠商到底何時開始開發甚至相中她性感的一面，最後更直接預告：「好說啊...畢竟...接下來還有更大尺度的還沒出現呢！」

而貼文PO出後，除了好友吳怡霈驚呼：「哇，喜歡你難得性感」，不少粉絲也好奇詢問「憲哥允許嗎」、「感覺憲哥看到會不會要唸唸唸了」、「超美的，但憲哥沒有說什麼嗎」，果然，吳宗憲一看到女兒辣照，立刻傻眼留言：「爸爸有說可以嗎？」

吳宗憲和Sandy父女感情好，吳宗憲日前突曬出女兒的素顏照，感性告白：「寶貝，爸爸愛你，沒想到妳素顏，還可以這麼漂亮。但是外在的部分；算是上帝給的bonus！只要你健健康康的，爸爸就覺得夠了！」道盡每個為人父母的希望，不少網友就發現Sandy更神似吳宗憲，認證根本就是「女版憲哥」。

(中時新聞網)