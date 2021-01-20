外貿協會董事長黃志芳、台灣機械工業公會理事長柯拔希20日共同宣布，除非政府因應疫情有嚴格管控措施，否則兩年一度台北國際工具機展會3月15日如期在實體及線上同步登場，主辦單位貿協與機械公會將管控人流，成為全球首發國際工具機大展。黃志芳及柯拔希兩人均看好，今年工具機產業可重返成長。

柯拔希表示，他對台灣防疫有信心，今年台北國際工具機展接單上看16億美元，許多大廠去年第四季接單開始好轉，第一季接單沒有問題，能見度甚至看到第二季末，今年工具機出口值及產值從原本成長10％～15％上修至20％～30％。

黃志芳表示，儘管今年COVID-19疫情仍不容樂觀，機械產業從去年第四季開始回溫，國際社會持續努力，今年經濟活動預期可望回溫，今年工具機產業仍可望重返成長。面對新台幣兌美元匯率升值，他認為，台灣中小企業具有強大的韌性和彈性，產業合作可以度過難關。

實體展有六千個攤位、線上及線上均有一千家廠商報名參展，台北國際工具機展是全球第三大工具機展，業者對台北國際工具機展有很大期待，尤其經歷中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊，業者預期今年台北國際工具機展現場接單可達16億美元。新台幣兌美元匯率升值、原物料及貨櫃成本雙雙上漲，對機械產業均有影響，但原物料及貨櫃成本上漲屬於全球問題，新台幣兌美元匯率則對台灣機械產業影響最大。

黃志芳指出，COVID-19疫情對全球機械業起了天翻地覆的改變，供應鏈、人流及物流都受了很大挑戰，對全球機械業者來講，不只要當CEO，還要將全球地緣政治及供應鏈斷鏈等挑戰列入考量，經營充滿不確定性及考驗。還好去年第四季全球機械業景氣開始復甦及好轉，逐漸恢復正常。機械業是工業之母，機械業要先復甦，全球各行各業都需要用到機械業，就連半導體業也會用到機械設備，只要機械產業先復甦，全球經濟才會復甦。

柯拔希及黃志芳均指出，台灣防疫得宜，貿協與機械公會主辦TIMTIOS才能如期舉行，透過TIMTOS線上及實體展，台灣工具機廠商搶訂單商機。黃志芳表示，下半年接單已看到燕子了，已發動全球64個外館與合作公協會，強力洽邀買主上線，且TIMTOS今年進入到第28屆，已累積超過4萬筆買主資料庫，虛擬展長達1個月，黃志芳向海外買主喊話，可以多加利用此數位展覽平台，他也預告TIMTOS今年線上及實體展，精彩可期。

(工商 )