人氣韓星「國民妹妹」IU（李知恩）出道12年，在音樂、戲劇方面表現亮眼，有著「男神收割機」稱號的她，27日將推出新單曲，不懼被傳緋聞，總是相挺金秀賢、李準基、GD等異性好友，因此也常收到宋承憲、宋慧喬等前輩應援，而她與前輩劉寅娜的比親姐妹還親的閨蜜情，更讓人好生羨慕。

38歲的劉寅娜曾演出《仁顯王后的男人》、《來自星星的你》、《鬼怪》等夯劇，與IU在綜藝節目《英雄豪傑》結緣，自後2人合作《加油！純信》，與小11歲的IU無話不談成為手帕交，一有時間就約見面。IU幼年時家道中落，父母分居，與弟弟和奶奶擠在親戚家生活，她從小渴望親情，在劉寅娜身上找到「被愛、被在乎」的歸屬感，像是某次IU被傳與「Super Junior」銀赫親暱合照，劉寅娜立刻買食物去安慰陪伴IU，讓IU相當感動。

IU有次拍戲收訊差，因為思念劉寅娜，還為她創作〈Your〉這首歌，就連出席「Melon Music Awards」頒獎典禮，IU也提到劉寅娜對她的重要性，「雖不是有血緣的家人，但是非常感謝我最好的朋友、我的1號粉絲、我的繆思，劉寅娜！」2人拍戲時，也常互相安排餐車為對方應援，好感情不言而喻。在《加油！純信》中IU飾演老三李純信，劉寅娜則飾演二姐李侑信，因父母偏心，讓李侑信從小嫉妒妹妹，還有爆氣痛罵戲碼。《加油！純信》21日起每週一至週五晚間6點中天娛樂台39頻道播出。

劉寅娜《加油！純信》劇中角色樣樣出色，從小就不服輸。（中天娛樂台提供）

IU在《加油！純信》平凡工作也沒著落。（中天娛樂台提供）

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