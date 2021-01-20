110學年度大學學力測驗將於22、23日登場，台中市總計將有1萬6500多名考生應試，共10所學校將做為考場使用，有感於新冠肺炎疫情升溫，台中市政府特別成立考場防疫應變中心，市長盧秀燕20日上午視察相關準備工作，強調已備足防疫物資並邀專家進駐，全力因應疫情變化。

走進台中二中防疫應變中心，與作為考場的10所學校校長溝通防疫準備事宜，盧秀燕表示，最近全台疫情有升溫擴大趨勢，又正逢學測，為維護孩子健康，應變中心將正式運作，屆時各考場除須憑准考證進入，考生接受體溫量測、消毒並戴口罩，也將邀醫療專家進駐中心、協助考場處理突發狀況。

教育局長楊振昇指出，台中市10處考場將從今天起連續3天、天天全面消毒，學生進校門時量測體溫，若溫度超過38度就必須到事先預備的隔離考場應試，此外，為確保學生健康，用餐時也準備隔板，並要求考生在下課時間也必須戴口罩、儘量不交談，且今年學測各考場都不開放家長陪考，若真有陪考需求者須採實聯制。

(中時 )