美國海軍表示，洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)的自由級濱海作戰艦(Freedom class LCS)，其傳動裝置存在設計缺陷，在完成改進之前，不會再接收新艦。

海軍學會(USNI)報導，美國海軍已經確定自由級濱海作戰艦的傳動組合齒輪箱有設計缺陷，這套複雜的齒輪傳動器作用是把軍艦的多種不同發動機與馬達得以連接在一起，以達到高速航速與遠航省油模式的切換。雖然設想很好，但是自由級的服役歷程卻是故障頻出，問題就出在齒輪箱很容易壞。

底特律號（LCS-7,USS Detroit）和小石城號（LCS-9,USS Little Rock）接連發生故障，使美國海軍徹底調查自由級的問題。在過去的一年中，海軍調查單位終於明瞭推進系統故障與齒輪變速軸承系統潛在的工程缺陷，是怎麼造成動力系統停擺的。該系統將船上的勞斯萊斯MT30燃氣輪機，和船上的柯爾特柴油發動機，結合成為可相互協作，為主驅動軸提供動力，以達到40節最高速度。

海軍高級官員告訴USNI：「去年3月，小石城號上發生了齒輪箱故障，故障的原因始於高速離合器。」

美國海軍表示，所有的自由級都有潛在故障可能，因此已通知洛克希德馬丁公司，暫時不接手其他新造自由級船體，除非該公司能能夠解決這個設計缺陷，並且必須司負責修復。

洛克希德與軸承開發商正在開發出補救裝置，並且正在生產中，隨後將進行廠內測試與海上實測，在一切都沒問題後，海軍會再確定自由級艦的修正的計劃。

在此之前，自由級的官兵就曾經表示軸承的磨損快於預期，並導致組合齒輪故障。該問題與導致2015年密爾瓦基號（LCS-5,USS Milwaukee）推進裝置損壞、沃思堡號（LCS-3,USS Fort Worth ）在換檔時發生故障，當時曾經以為是操作員的錯誤操作，現在認為與操作過程無關。

(中時新聞網)