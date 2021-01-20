台中二中校長許耀文（左起）代表學生將專訪後製作的報告轉給市長盧秀燕看。（林欣儀攝）

為完成學校公民課程的團體作業，台中二中一年級9名學生，去年主動聯繫台中市長盧秀燕辦公室，完成盧秀燕專訪並製作成一本報告，趁著盧秀燕20日到二中視察大學學測考場防疫應變中心的機會展現，校長許耀文拿出報告給盧，盧秀燕開心說，學生勇敢問她「高中有沒有談戀愛？」她也率真回答「收過情書」。

「市長給訪嗎？」回想去年二中學生主動打電話到市長室，洽詢專訪盧秀燕的過程，盧秀燕大力稱讚學生很勇敢，負責人員則說，該名林姓學生打電話到市長室、提出採訪市長需求，盧秀燕接獲訊息後即請市府同仁協助，學生們從擬訂題目、敲定採訪時間等都自主完成。

拿起已經完成的報告，盧秀燕說，當時與學生約在一間咖啡廳，二中學生擬定兩個方向的採訪題綱，分別是「市長的成長歷程分享」與如何吸引外地人口移入等「市政相關問題」，她以簡單、明瞭的方式答覆推動市政各項考量。

盧秀燕笑著說，學生們在專訪時，還問她「高中有談戀愛嗎？」當時回應「那是非常保守的年代，禁止學生談戀愛」，但盧秀燕坦承高中時有人追求、也有收過情書，「不然也太沒行情了！」

盧秀燕事後在臉書寫到這段歷程，她強調，學生問市長「有什麼人生建議可以給他們？」就特別建議學生們「永遠對不認識的人事物都保持好奇心」，多方學習，不以功利主義判斷，人生路上難免徬徨，但要知道自己要什麼、該往哪個方向前進，並且保持樂觀去達成目標。

(中時 )