南投竹山紫南宮宣布大年初一發放錢母活動暫停，新北市烘爐地南山福德宮也有發錢母的慣例，新北市長侯友宜今（20日）晚出席活動時表示，新北市在防疫優先的觀念下，希望宮廟在實施祈福、遶境、發錢母、發福袋等都能縮小規模，市府會就個案逐一和宮廟討論，希望大家配合防疫，落實做好管理，若無法確實管理，該取消、該延後，大家都要共體時艱。

(中時 )