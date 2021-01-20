新北宮廟是否發錢母 侯友宜：逐一和宮廟討論 19:492021/01/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今晚出席「板橋林家花園周邊建築物」環境改善示範標的竣工典禮。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投竹山紫南宮宣布大年初一發放錢母活動暫停，新北市烘爐地南山福德宮也有發錢母的慣例，新北市長侯友宜今（20日）晚出席活動時表示，新北市在防疫優先的觀念下，希望宮廟在實施祈福、遶境、發錢母、發福袋等都能縮小規模，市府會就個案逐一和宮廟討論，希望大家配合防疫，落實做好管理，若無法確實管理，該取消、該延後，大家都要共體時艱。 鄭爽棄養網竟開罵周揚青 都因這句話她氣喊：瞎 城市綠美學 景觀處要打造新北六本木大道 (中時 ) #宮廟 #發錢 #侯友宜 #討論 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲突喊卡蜂炮 鹽水人論戰 廟方：2週後視疫情再決定 09:232021/01/20 政治 三利多灌頂 紅包行情噴發 04:102021/01/20 財經要聞 遠東樂家＋卡 要當年輕父母的神隊友 15:112021/01/20 生活 新北中小學全國運動會 改採線上開幕 09:192021/01/20 生活 中小A級動能50指數 新納入愛之味等44檔 16:092021/01/20 財經 疫情燒 內政部發文宗教團體取消春節大型活動 11:032021/01/20 生活 疫情升溫 新北宮廟活動防疫優先 侯友宜：縮小規模或取消 10:402021/01/20 生活 旗山天后宮農曆除夕搶頭香活動取消 13:212021/01/20 生活 聯發科「天璣系列1200、1100」亮相 為5G市場挹注新動力 18:492021/01/20 財經 桃醫清空消毒 協調8醫院補缺口 04:102021/01/20 焦點要聞 新北年節寒冬送暖取消 改發送年菜物資取代 09:192021/01/20 生活 生活熱門新聞 桃園未來有無可能封城？陳時中這樣說 - 生活 桃園封城有用嗎？網整理3大關鍵嘆：太小看人的賤性 - 生活 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 免疫風暴來了？名醫揭：缺乏這種維生素最容易染疫 - 生活 畫出桃園蛋黃區！染疫護理師一家3口足跡曝 當地人抖：就在家附近 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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