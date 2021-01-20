音樂會由龍潭愛樂管弦樂團擔當演奏。（黃婉婷攝）

「台灣文學之母」鍾肇政去年5月於桃園龍潭逝世，為了圓他生前的音樂夢，台灣鍾肇政文學推廣協會20日晚間7點攜手龍潭愛樂管弦樂團，於龍元宮廟埕舉辦「音樂夢猶在─鍾肇政冥誕紀念音樂會」，演出一首首鍾老人生各階段喜歡、常聽的樂曲，感念這位為文學、自由民主鞠躬盡瘁的靈魂人物。

鍾老一生筆耕不輟，創作電影「魯冰花」，撰寫「濁流三部曲」、「台灣人三部曲」等大河小說，廣受文壇尊敬。身為文壇大老，鍾老其實和音樂也有不解之緣，據傳他幼時即能聽歌記譜，並且擁有絕對音感，甚至曾透露自己有個音樂夢。

鍾老之子鍾延威表示，20日是父親離開後的第一個冥誕，他整理出數首具時代意義的曲目，包括同鄉音樂家鄧雨賢的《雨夜花》與《望春風》、父親時常哼唱的舒伯特的《小夜曲》、美國民謠《科羅拉多之夜》，以及具抗爭精神的電影《辛德勒名單》配樂。

紀念音樂會中，鍾延威邀請龍潭愛樂管弦樂團主責演出，並找來父親曾教過的學生，請眾人談談「記憶中的老師」，創造溫暖且溫馨的追思氛圍，同時也會配合防疫措施，要求民眾配戴口罩、維持社交距離。包括前桃園縣長吳志揚、客家代理局長戴興達、客家文化基金會副執行長蔡濟民、前立法委員蔣絜安也特地到場支持。

團長張鴻宇表示，活動採室內音樂會的形式舉辦，5位團員將以鋼琴五重奏的方式演繹曲目，並請來台北愛樂管弦樂團小提琴首席朱育佑前來助陣，讓音樂層次更加豐富，期能用樂音連結鄉親情感。

除鍾老過去的學生之外，包括前桃園縣長吳志揚、客家代理局長戴興達、客家文化基金會副執行長蔡濟民、前立法委員蔣絜安也特地到場支持。。（黃婉婷攝）

鍾老之子鍾延威表示，今日演奏曲目大多具有時代意義。（黃婉婷攝）

(中時 )