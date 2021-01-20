即使全球疫情依然嚴峻、國內也爆出醫院感染，台灣經濟研究院長張建一20日依然樂觀看待2021年台灣經濟成長率，有機會「坐4％望5％」。

不過，張建一也提出警語，疫情並不未真正平息，美中貿易戰、科技戰長期不會改變，因此，在供應鏈上，台灣還是必須要分散，「世界很大，不是只有大陸市場，而台灣很小，資源也很少，要善用全球市場」。

張建一依據國際主要機構的預測數據指出，2021年會比2020年好。他直言，即使全球確診人數達到1億的人口，還有70億的人口要生活，況且人類已經習慣疫情下的生活模式，而各項數據也證明了，2021年全球經貿正在恢復正成長中，其中又以亞洲經濟的復甦較歐美樂觀。

不過，張建一也提出警語，疫苗的施打期程，疫情升溫、病種的突變，顯示疫情並未真正平息，也都將增添經貿復甦風險，他看未來的局勢，是大混沌，未來會有很多的黑天鵝，包括疫苗的生產與分配、美中紛爭演變及影響、新經貿秩序的重整等，都會隨著揮別川普進入拜登時代充滿變數，但可預期的是美中貿易戰、科技戰，長期不會改變，台灣也都無法改變，但是做好們該做的事，台灣就會不一樣。

張建一說，台灣要預判戰局，事先布置，為5-10年後的發展預做準備，扮演扭轉戰局的角色，在這個角色中，符合灣的比較利益是，不只是效率供應鏈，也是穩定的供應鏈，因此，供應鏈要分散，世界很大，不是只有大陸市場，要避免和想整碗端走的對象合作，否則，台灣會成為是平行世界的角落生物。

所以，他說，台灣很小，資源很少，要善用全球市場，因為台灣是值得信賴的伙伴，是企業和國家想要尋找的可靠對象以及較長期合作的對象，因為台灣擁有超強的全球供應鏈管理能力的優勢。

(工商 )