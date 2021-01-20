2020年2月7日炮炸寒單爺（中時莊哲權）

2020年2月7日炮炸寒單爺（中時莊哲權）

因近日疫情嚴峻，台東天后宮20日宣布，將以縣民健康及防疫優先，決定取消延續近半世紀的「台東縣元宵遶境活動」，而聞名全國的「炮炸邯鄲爺」活動，主辦的邯鄲堂晚間也宣布取消。

《臺東邯鄲堂正統邯鄲爺》臉書於晚間7時許發文表示：「元宵節繞境活動取消，『邯鄲堂』也決定取消『炮炸邯鄲』活動。由於肺炎疫情持續有境外移入及本土確診病例的增加，中央流行疫情指揮中心坦言確實面臨到疫情發生以來最大的挑戰。疫情指揮中心也提出呼籲，集會活動人潮擁擠，具有高度的傳播風險，強烈建議集會活動取消或延後辦理。

臺東「邯鄲堂」在協會總指揮、理監事幹部以及堂主討論後，決議今年『炮炸邯鄲』將配合中央防疫措施『取消辦理』。

堂主邱正義表示，每年元宵節的炸邯鄲活動吸引來自全國的民眾熱情參與；避免因為慶典活動的群聚效應產生防疫上的困擾，因此決議配合中央疫情指揮中心及臺東縣政府的防疫決定『取消』今年元宵節『炸邯鄲』的活動。

(中時新聞網)