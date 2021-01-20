民進黨打算挺高雄市議員黃捷度過罷免案，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，根據蔡易餘轉述，「蔡英文指面對像這樣罷免還是要有一套作戰模式，雖然黃捷的狀況跟王浩宇又不一樣，黃捷問政表現很好，地方對她的接受度也是很高，她對黃捷有信心，但是不能像過去一樣都坐視不管。」

鄭照新說，如此說來，王浩宇被自己黨主席認證表現不好、地方接受度差？更奇怪的是，黃捷是民進黨員嗎？

鄭照新也說，蔡英文的說法，表示罷免的公民運動，將遭到行政部門千方百計的抵制，未來必定是小動作不斷，而罷免的難度也將極大提高，相對比民進黨過去在高雄市長罷免案高調地強調「罷免是人民的權利」，已是極大的諷刺，呼籲行政部門尤其是高雄市選委會切莫成為行政部門的打手。

鄭照新指出，國民黨對罷捷案，就如同罷王案一開始的態度，順應民意，尊重公民運動的權利，呼籲行政部門也應給予同等尊重。

(中時 )