衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，國內疫情日趨嚴峻，衝擊農曆春節的傳統旅遊旺季，長榮、華航今宣布延後或取消類出國行程，旅行社也陸續宣布接受旅客轉團或退費。旅行業者指出，近日已開始接到民眾關切，少數人已決定退團，許多人則在觀望，目前預估生意會掉1、2成，但若疫情更嚴峻，衝擊難以想像。

長榮航空與日本愛媛縣合作的類出國包機，原規劃1月23日舉行，今宣布因疫情嚴峻，延至3月27日舉辦，若無法接受延期的旅客可全額退費。華航預計2月6日舉辦的747空中女王Farewell Party「后翼起飛」微旅行活動，也將延後辦理，且取消2月13日的春節南北對飛的類包機2.0活動。

雄獅旅遊表示，只要是全台各縣市政府取消活動的主題遊程，全部都可享享團9折優惠（限巴士團體旅遊）或全額退費。可樂旅遊則說，今年台灣燈會及各縣市主題活動接連取消，凡訂購元宵燈會相關行程或受到取消活動影響的旅客，可協助辦理全額取消退費或轉團。

創新旅行社與台灣虎航合作的「媽祖空中繞境祈福行程」，原訂3月13日從桃園機場起飛，繞過東台灣、南台灣、澎湖、金門、馬祖，再回到桃園機場降落的媽祖空中繞境環台祈福活動，現因疫情升溫，決定活動順延。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，已經有很多消費者打電話關切行程，例如大年初一的宮廟參拜團，最近都開始詢問取消，目前業績可能會少1至2成，但疫情再轉差的話，衝擊一定會更高。

台東觀光協會理事長潘貴蘭則說，近日本土案例爆發，台東的訂房率反而升高，推測是民眾不想待在都會區或人口密集處，讓郊區、風景區的旅遊熱度不減。

(中時 )