在《比悲傷更悲傷的故事》演出「最悲傷的牙醫」一角的張書豪，這次在《跟你老婆去旅行》再度與導演林孝謙合作，不過他卻笑說：「這次我被導演騙了啦！他跟我說這次是愛情喜劇，可以輕鬆來玩一下！」結果沒想到他在劇中要說很多英文台詞，讓他從頭到尾都很緊張，甚至還出現「kiss kiss me me」這種台式英文，不過導演覺得很好笑，就讓它出現在電影裡面了。陳妍希也笑說：「反而我和小岳在戲中都不太需要講英文！」張書豪狂練英文後給大家驗收，被說他已經升級到「空中英語教室」，讓他開心到轉圈圈。

在《跟你老婆去旅行》中阿誠（張書豪飾）在大學時期愛上小雅（陳妍希飾），娶得美人歸之後一心只想拚事業，沒想到許久未見面的大學好友阿智（鳳小岳飾）突然出現，要帶著小雅去旅行，而引發一連串的追妻之旅！由於《跟你老婆去旅行》先拍加拿大場景，因此第一次合作的張書豪與陳妍希還不熟，還好後來劇組放假他們一起出遊還喝酒，在酒酣耳熱之際才能更了解彼此。

張書豪與陳妍希在片中是從大學相戀後結婚一路走來的小資夫妻擋，私下張書豪對於雙子座的陳妍希也有相當精闢的分析：「因為雙子座會有很多面向，所以辛苦的時候都不會抱怨，心情不好也會說沒事，直到越來越熟之後，我會從一些小舉動知道她身體不舒服，然後她也會很願意把自己交給對手一起互動。」張書豪覺得：「陳妍希在戲中飾演的小雅就是一個很直接的女孩，常常被她罵，但是她本人卻是一個仙女，超級有禮貌又好相處！」

張書豪打動陳妍希的，是在片中有一場陳妍希要甩張書豪巴掌的戲，試戲時陳妍希抓不住力道，狠狠揮了他一掌，馬上跟他對不起，但是張書豪完全不介意說：「沒關係！」讓女神折服他的男子氣概。陳妍希難忘有一場戲，她和張書豪剛成為男女朋友，要在鳳小岳前面放閃，導演要陳妍希餵食張書豪，她故意拼命一直餵他吃東西，陳妍希笑說：「他真的不敢拒絕，就一直吃一直吃，到後面玩開了，兩個人笑到不行，結果害他又笑又撐，搞到肚子痛！」電影2月10日上映。

(中時 )