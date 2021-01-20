北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕今天（20日）通報，全市中學其他年級（包括初三、高一、高二、高三年級）於本週六（1月23日）前，完成本學期期末階段學生線下的全部教育教學活動，全北京市的培訓機構、補習班暫停一切線下培訓和集體活動。

此外，全北京市幼兒園目前已經放假，還有部分托管服務，從防疫要求和幼兒特點考慮，不再提供托管服務，從1月21日（明天）起，實行靜園管理。

在大學部分，李奕表示，高校繼續堅持相對封閉管理，把好校門關，引導師生員工堅持「非必要不出京、非必要不出境、非必要不聚集、非必要不前往中高風險地區」。佩戴口罩，做好晨午晚檢；同時要特別加強校園環境消殺、食品安全管理、後勤員工管理等，提升校園服務保障水平；各高校一律不舉辦聚集性活動。中等職業學校按照中小學管理要求執行。

李奕指出，中小學、幼兒園學生離校後，校園實行靜校管理，學校要做好每日巡查和值班值守工作。各區各校要做好學生寒假期間居家生活指導，組織教師切實做好線上家訪和「一對一」學生談話，全面瞭解掌握學生成長環境和思想動態，增進家校之間的溝通與合作；做好學生居家生活指導和心理健康教育工作。寒假期間，學校要合理安排寒假作業，不開展線上教學活動。

(中時 )