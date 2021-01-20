資深媒體人彭文正就總統蔡英文的博士論文及學位真實性，提起確認博士論文不存在之訴，台北地方法院未經言詞辯論，判決駁回彭的請求，經上訴後，台灣高等法院判決廢棄原判決，全案發回原審重新審理。對此，前高雄市新聞局長王淺秋直言，一審判決結果被打臉了。

彭文正指出，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。

台北地方法院認為，彭提起的訴訟欠缺確認利益為理由，判決駁回。對此，彭文正提出上訴，高院審理後指出，北院的審判長未盡闡明義務，不經言詞辯論，逕以判決駁回彭的起訴，訴訟程序即有重大瑕疵，且兩造均未表明願由高院直接為裁判，為維持當事人審級利益，將原判決廢棄，發回北院更為審理。

對於蔡英文論文門案罪判決的最新結果，王淺秋今(20日)在臉書上表示，「哇！打臉一審判決」。

網友們也留言回應，「她要封存到死無對證」、「拿出來不就沒事了」、「將論文列入機密，蔡英文是史上第一人」、「北院的立場讓人質疑，如果法官和檢查官有政治立場，台灣也沒救了」、「台灣版朴槿惠就快要來了」。

哇！打臉一審判決。 重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院 https://udn.com/news/story/7321/5189416 由王淺秋發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)