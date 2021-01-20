賴建川鼓勵課照的孩子，立志是接近成功的第一步。(陳世宗攝)

社團法人台灣陽光婦女協會與賴建川，20日在台中寶麗金市政店席開35桌，邀請課照班的孩子及家長圍爐，藉此激勵他們認真念書翻轉未來。（陳世宗攝）

2007年起因心疼陽光婦女協會課照班的孩子，從小沒吃過麥當勞，精聯保險經紀人股份有限公司副總經理賴建川，每年兒童節都請孩子們吃麥當勞；2017年希望改為孩子和家長舉辦農曆過年圍爐，20日在台中寶麗金市政店席開35桌，讓偏遠弱勢家庭的孩子見世面，藉此激勵他們認真念書翻轉未來。

賴建川指出，弱勢家庭的孩子需要的是關懷及肯定，這些孩子天真看得到，但他們更需要社會大眾來幫助他們；從15年前請他們吃麥當勞，現在改請吃年夜飯只是個互動，主要讓他們在課照過程中，將書讀好才能翻轉他們人生的宿命；沒有念好書，一輩子就很坎坷。

賴建川鼓勵社團法人台灣陽光婦女協會所服務的孩子及家長們，面對知識爆炸的時代，只有知識才是力量，沒有知識、背景很難有競爭力；今年受到疫情影響雖然不景氣不好，但有很多好朋友的支持，讓他越辦越有信心，相信「愛‧讓微光亮起來」圍爐活動，可以辦一輩子。

社團法人台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓說，這些孩子很多來自底層社會，甚至失依、失怙，協會將他們從彰化和美、台中神岡等偏遠地區接到台中大餐廳用餐，讓孩子開眼界看都會區過怎樣的生活，藉此激勵他們努力念書打拼賺錢，未來改變家庭生活、翻轉命運。

來自彰化的黃姓女大學生說，她從小就是協會課照班的孩子，感謝協會及賴叔叔每年請她們姊妹從吃麥當勞到現在圍爐拿紅包，她希望畢業後投入職場，賺錢改善家計和賴叔叔一起來照顧生於弱勢的小朋友，翻轉她們的未來。

(中時 )