「110年春節擴大威力掃蕩誓師大會」今在馬祖南竿福澳港舉行。（海巡署提供）

海巡署今（20）日上午在馬祖南竿福澳港舉行「110年春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署長廖德成主持，邀請連江縣長劉增應、議長張永江、連江地方檢察署檢察長張介欽、陸軍馬祖防衛指揮部副參謀長駱貞俊、連江縣警察局長蔡鴻義、南竿守備大隊副大隊長蔡孟瑋副、馬祖調查站主任廖崇賢等參與。

「110年春節擴大威力掃蕩」由海巡署第十一巡防區指揮部集合第10岸巡隊、第十海巡、連江查緝隊，並邀請陸軍馬祖防衛指揮部、連江縣警察局、馬祖調查站、馬祖憲兵隊、基隆港務警察總隊福澳中隊等單位共同執行，動員1艇10車70人，展開馬祖地區、岸際、港區及海上查察掃蕩勤務，希冀能嚇阻不法，維護社會安定，讓馬祖鄉親安心過好年。

廖德成表示：農曆春節將至，民生物資需求增加，為保障國人健康、維護國內畜牧產業經濟，防止疫病入侵馬祖地區，藉由統合海巡能量、結合友軍力量，以實際行動向國人及馬祖鄉親，宣示守護國土，強力執法的決心，海巡署在春節期間將加強查緝走私、非法入出國及中國大陸船舶違法越界等不法情事，強化防堵新冠肺炎、非洲豬瘟等疫情工作，維護海域海岸治安、保護海洋生態資源及確保人民生命財產安全。

(中時 )