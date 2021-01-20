大陸女星關曉彤祖先是滿族人，滿姓為瓜爾佳氏，一家人都是藝術相關行業，特別的出身也讓她出道後就被稱作「滿族美女」，在她4歲半的時候就以童星身分受矚目，從北京電影學院畢業後戲約不斷，人氣相當旺；近期關曉彤在拍攝古裝劇《我就是這般女子》，她為戲維持身材只能吃減肥餐，但她曬出每日菜色卻讓粉絲超羨慕，內行人細看驚呼「沒一個能吃胖」。

關曉彤近期在拍攝古裝網路劇《我就是這般女子》，在劇中飾演女主角班嫿，是一名外表美麗個性卻囂張跋扈的郡主；她在拍戲期間要維持好的體態，所以在飲食方面只能吃健康的減肥餐。

關曉彤曬出拍戲時的每日菜色，讓粉絲超羨慕，內行人細看驚呼「沒一個能吃胖」。(圖/ 摘自關曉彤微博)

今（20）日下午她在微博曬出在劇組時的菜色，引起熱烈討論，原來她因為要吃得健康，每一餐的菜色更不馬虎，自己也笑說，「那時候嫿嫿的伙食…真是挺豐盛的，翻翻相冊都饞」；從照片中發現有很多綠色蔬菜外，還有大閘蟹、雞胸肉或各種海鮮，天天菜色都看起來很美味。

網友們也熱情轉發她的減肥餐，忍不住驚嘆，「伙食也太好了吧，怪不得在劇中狀態那麼好」、「健康又豐富的伙食，實名羨慕中」、「終於知道為什麼全局關曉彤最美，這簡直就是減肥食譜，沒有一個是能吃胖的，但是量是真不少」、「剛吃完晚飯，看了一下，我又想吃了」、「據說這些都是關曉彤媽媽親手做的，日常羨慕，建議大家用餐時拿出來下飯」。

(中時新聞網)